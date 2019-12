“O reequilíbrio é efetuado em prazo, não em valor”, reforçou a presidente executiva da Fertagus, acrescentando que “esse valor não foi calculado”.

O prazo de prorrogação visa “reequilibrar a concessão sem haver dispêndio por parte do Estado”, assegurou Cristina Dourado, adiantando que a duração foi definida tendo em consideração “os efeitos que dariam direito a reequilíbrio”.

“Foram introduzidos os aspetos que tinham a ver com o reequilíbrio, que era o aumento da taxa de utilização de infraestrutura extraordinário, que foi efetuado acima do que estava previsto no contrato de concessão, o processo do não aumento tarifário em 2016 e a introdução dos efeitos do PART, que são efeitos em termos de aumento da oferta, de aumento de custos e, fundamentalmente, de alteração das receitas”, apontou a administradora da Fertagus.

Sobre a abertura de um concurso internacional para a nova concessão ferroviária na Ponte 25 de Abril, Cristina Dourado avançou que a Fertagus, “certamente, pode ser e deve ser um candidato ao novo concurso”, considerando que a empresa tem feito “um bom trabalho até aqui”.

“Muito nos honra ter esta concessão e prestar este serviço ao público, gostaríamos de continuar certamente”, salientou.

Relativamente à prorrogação da concessão, a presidente executiva da Fertagus manifestou-se “contente” por poder continuar por este período adicional a operação, comprometendo-se a empenhar “todos os esforços, como sempre, para servir o melhor possível os clientes e dar-lhes um transporte de qualidade, numa altura em que, efetivamente, a procura está a crescer de uma forma significativa”.

Como concessionária, a Fertagus tem que assegurar os investimentos, nomeadamente “em termos de aumento da capacidade e/ou simultaneamente a identificação de material circulante que pudesse vir a ser utilizado nesta linha”.

A Fertagus, empresa do Grupo Barraqueiro, tem a concessão ferroviária na Ponte 25 de Abril desde 1998, prevendo o acordo de reposição do equilíbrio financeiro a prorrogação do contrato de concessão até 30 de setembro de 2024.

Em 12 de dezembro, o Conselho de Ministros aprovou a prorrogação do prazo da concessão da travessia ferroviária do Tejo à Fertagus, diploma que foi promulgado pelo Presidente da República, em 17 de dezembro, e publicado no Diário da República, em 18 de dezembro.