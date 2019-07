A empresa desmentiu hoje esta situação, garantindo que “estão a decorrer reuniões com os sindicatos para a sua efetivação”.

A paralisação foi convocada pelo STFCMM e estende-se até quarta-feira, assim como a greve ao trabalho extraordinário, que se iniciou no sábado e se prolonga até 31 de dezembro.

Segundo Carlos Costa, do STFCMM, hoje a situação manteve-se “calma” no terminal fluvial do Barreiro, prevendo que se mantenha “tudo parado”, tanto a nível dos profissionais em greve, como das ligações fluviais.

De acordo com a página da Soflusa, durante os três dias de greve apenas estão previstos os serviços mínimos decretados pelo tribunal arbitral, de quatro carreiras (00:30 e 05:05 no Barreiro, no distrito de Setúbal, e 01:00 e 05:30, no Terreiro do Paço, em Lisboa).

Já numa nota escrita, enviada à Lusa, a empresa sublinhou que “hoje serão prejudicados 32.000 passageiros que utilizam diariamente a ligação fluvial”.

Para diminuir o impacto nos utentes, a Soflusa está a reforçar a oferta no terminal do Seixal, no distrito de Setúbal, até às 00:00, disponibilizando estacionamento gratuito e transporte rodoviário entre o Barreiro e o Seixal. O título de transporte do Barreiro também está válido nas ligações do Montijo e Cacilhas, em Almada.

Para quinta-feira está marcada uma reunião entre a administração e o STFCMM.