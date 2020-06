“Queremos que isto seja regulado para que não prejudique os trabalhadores”, salientou José Abraão, apelando a que “não se apresente o teletrabalho apenas e só como vantagem para os trabalhadores, porque é importante que se fale da conciliação da vida pessoal e profissional, mas também de como é que se gere o tempo de trabalho” e assegurou que a FESAP exclui “desde logo qualquer possibilidade de haver isenção de horário de trabalho”.

“Primeiro tem de ser garantido que o teletrabalho é voluntário e a pedido do trabalhador. Depois é preciso garantir o direito de desligar, bem como que os postos de trabalho sejam suportados pelo empregador com todas as condições”, salientou o mesmo responsável.

Para a FESAP é preciso avaliar este regime até agora, com um levantamento dos “68 mil trabalhadores” contabilizados pelo Governo, segundo a federação, em que setores trabalharam, “se tinham computador, se lhes foram fornecidas as redes e material tecnológico”, entre outras questões.

Além disso, José Abraão alerta para que as leis implementadas no âmbito do combate à pandemia referem que o teletrabalho deve ser feito em funções em que seja possível, mas sem balizar esta questão. “Quem é que vai definir isso? É preciso avançar mais para que não haja nenhum tipo de discriminação”, adiantou.

A reunião de terça-feira, no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, é a primeira de três já programadas, estando a segunda prevista para o dia 14 e a terceira para dia 24 de julho.