“A Secretaria Regional de Turismo e Cultura [da Madeira] está a preparar a próxima edição da Festa da Flor, cujo cortejo alegórico estará de regresso no primeiro domingo de outubro”, lê-se na nota hoje difundida na região.

A Festa da Flor acontece tradicionalmente no início da primavera, tendo começado a ser um dos principais cartazes turísticos da Madeira, divulgando as flores que tornaram a ilha conhecida em 1979.

A sua origem está numa iniciativa com o mesmo nome, organizada pelo Ateneu Comercial do Funchal desde 1954, mas passou depois a ter programa oficial organizado pelo Governo Regional.

Este integra ações como a construção do denominado ‘muro da esperança’ no qual as crianças depositam flores, exposições, tapetes e o tradicional cortejo que enchem a cidade de beleza e cor.

Devido à pandemia, em 2020, o evento foi adiado e realizou-se em setembro, “em conjunto com a Festa do Vinho da Madeira”.

Este ano, ambos os eventos vão decorrer novamente em conjunto, mas no mês de outubro, “com uma programação que está a ser preparada para aquele mês”, diz a informação divulgada pelo executivo madeirense.

A Secretaria do Turismo insular realça que o tema da próxima edição da Festa da Flor é ‘Madeira, Jardim da Esperança’”.

O tema escolhido “tem a ver com um virar de página onde a Madeira seja um jardim de esperança para as nossas vidas e também para a retoma que se quer no turismo e, consequentemente em toda a economia transversal que abrange, que se traduz em cerca de 26% do PIB regional”, explicou o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, citado no comunicado.

O governante acrescentou que, “neste momento, está a ser estudado o número de trupes a participar no cortejo alegórico do dia 03 de outubro, que envolverá largas centenas de figurantes”.

A Secretaria do Turismo e Cultura complementa que “está a equacionar replicar as exibições em diferentes dias por parte das trupes participantes no cortejo, a exemplo do que aconteceu o ano passado”.

Ainda realça “a grande aceitação do modelo idealizado em 2020 em substituição do cortejo, o que fez que voltem a ser idealizadas para este ano um conjunto de atuações em diferentes espaços da cidade e em vários fins de semana”.

O secretário regional do Turismo afirma que “tudo estará dependente da evolução pandémica que se perspetiva evolua favoravelmente durante o verão”.

“Se assim acontecer, como todos desejamos, acreditamos que a Festa da Flor 2021 constitua o grande momento de alegria, tanto para os nossos residentes, que tanto vivem este evento, como também para os visitantes que há muitos anos o reconhecem como um dos momentos mais relevantes da nossa oferta de animação turística”.

Segundo os últimos dados divulgados na quarta-feira pela Direção Regional da Saúde, a Madeira diagnosticou 21 novos casos e mais 19 doentes recuperados.

“Há a reportar 21 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 na Madeira, pelo que a região passa a contabilizar 8.929 casos confirmados de covid-19”, indicou no boletim epidemiológico.