A Festa do Pontal do PSD muda-se do tradicional calçadão da Quarteira, onde se realizou nos últimos anos, para Loulé, e pretende regressar ao espírito original deste convívio, com a direção nacional a ‘dispensar’ os autocarros que habitualmente levavam militantes de todo o país ao Algarve a meio de agosto.

As intervenções políticas estão marcadas para as 16:30 na Fonte Filipe, em Querença: depois do presidente da concelhia de Loulé, Rui Cristina, do presidente da JSD Algarve, Carlos Martins, do deputado algarvio Cristóvão Norte, do presidente da distrital de Faro, David Santos, falará Rui Rio.

Fonte social-democrata disse à Lusa que a intervenção do presidente do partido não deverá ultrapassar os 30 minutos e será “apropriada a uma festa de convívio com militantes”, não sendo de esperar que Rio elenque na Festa do Pontal as prioridades do partido para o próximo ano político.

Apesar de esta ser a sua primeira intervenção política de fundo depois das férias de verão, a mesma fonte salienta que Rui Rio sempre rejeitou o conceito de ‘rentrée’, não querendo utilizar essa expressão nem para designar o discurso que fará no sábado nem o de encerramento da Universidade de Verão do partido, a 9 de setembro em Castelo de Vide (Portalegre).