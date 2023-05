Vestidos com as cores britânicas, os primeiros fãs começaram a chegar muitas horas antes do início do espetáculo, previsto para 19h.

Sem a presença de grandes estrelas britânicas, como Elton John, Adele, Ed Sheeran ou Harry Styles, a apresentação será liderada pelos artistas americanos Lionel Richie e Katy Perry.

O espetáculo também contará com a presença da veterana "boy band" [banda masculina] Take That e promete momentos de surpresa, com a participação do ator Tom Cruise e do personagem Winnie the Pooh.

Bailarinos do Royal Ballet, cantores da Royal Opera, atores da Royal Shakespeare Company, artistas do Royal College of Music e membros do Royal College of Art também se vão reunir para uma grande performance.

Os britânicos celebraram hoje a coroação do rei Carlos III e da rainha Camilla com milhares de refeições coletivas nas ruas. Às 19h, dezenas de artistas da música pop atuam em homenagem aos monarcas, em frente ao castelo de Windsor.