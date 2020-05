NOS ALIVE

Em declarações à RTP3, Álvaro Covões, promotor do festival NOS Alive e vice-presidente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), disse não estar surpreendido com a decisão.

"Não ficamos muito surpreendidos porque se olharmos para o que se tem passado em vários países europeus, tínhamos uma expectativa negativa que o mesmo pudesse acontecer para nós".

Sobre as consequências económicas, o promotor refere que o "impacto vai ser devastador" em áreas como a restauração, empresas de audiovisuais ou o turismo local.

"Temos de trabalhar no regresso aos palcos, mas em segurança. Estamos neste momento a trabalhar num manual de boas práticas para apresentar ao Governo", acrescentou, lembrado que este será o primeiro verão em 25 anos em que não há um festival em Portugal.

MEO Marés Vivas

“Após as conversas e reuniões tidas com o Governo fomos entendendo que este era um assunto sem volta para 2020. Assim, em consequência dessa tomada de decisão", informa a organização em comunicado citado pelo Jornal de Notícias, acrescentando que se trata de uma "decisão que nunca esperávamos, a decisão que nos desliga de meses e meses de trabalho".

"Perante a pandemia covid-19 temos como dever e obrigação ser conscientes e responsáveis, contribuindo para a salvaguarda da Saúde Pública", esclareceu ainda o festival que se que se realiza anualmente em Gaia e voltará a 16, 17 e 18 de julho de 2021.

MUSA Cascais

"Todas as dificuldades e desafios que nos deparámos ao longo destes anos foram sempre ultrapassadas. Agora um ser invisível surgiu e por mais que queiramos não conseguimos ultrapassar este obstáculo - acima de tudo porque nunca iremos querer colocar a saúde de alguém em perigo, nem que seja apenas de uma pessoa Uma vida vale mais que tudo", refere a organização do festival em comunicado enviado ao SAPO24.

"É um momento que nos exige responsabilidade, bom senso e coragem. Gostamos demasiado desta família para vos colocar a vocês e aos vossos em perigo", acrescenta o MUSA Cascais que não se realizará pela primeira vez "em 22 anos de existência".

EDP Vilar de Mouros

"Sabendo que esta decisão é tomada no interesse maior da saúde pública, estamos neste momento a trabalhar em todas as vertentes que envolvem o Festival, de forma que possamos com a maior brevidade comunicar ao nosso público todas as informações derivadas do impacto que esta decisão, escreveu o EDP Vilar de Mouros na sua conta de Instagram.

O festival que se realizada na vila com o mesmo nome aconteceria de 27 a 29 agosto.

Festivais proibidos em Portugal até 30 de setembro

A realização de festivais de música está proibida em Portugal até 30 de setembro, anunciou hoje o Governo, após reunião do Conselho de Ministros.

“Neste contexto, impõe-se a proibição de realização de festivais de música, até 30 de setembro de 2020, e a adoção de um regime de caráter excecional dirigido aos festivais de música que não se possam realizar no lugar, dia ou hora agendados, em virtude da pandemia”, lê-se no comunicado do Conselho de Ministros, hoje divulgado.

O mesmo comunicado refere que para os espetáculos entre 28 de fevereiro e 30 de setembro de 2020 que não se realizem devido à pandemia da covid-19 está prevista "a emissão de um vale de igual valor ao preço do bilhete de ingresso pago, garantindo-se os direitos dos consumidores”.