Os balões de ar quente voltam a ‘colorir’ os céus do Alentejo, de 07 a 13 de novembro, durante um festival internacional que junta participantes de 30 equipas, oriundas de cinco países europeus, anunciou a organização.

O Festival Internacional de Balões de Ar Quente (FIBAQ), que volta pelo 27.º ano consecutivo ao Alto Alentejo, é organizado pela empresa Publibalão, em colaboração com o clube de balonismo Alentejo sem Fronteiras, indicou a organização, em comunicado.

Esta edição vai decorrer nos concelhos de Alter do Chão, Avis, Fronteira, Monforte e Ponte de Sor, no distrito de Portalegre.

O evento conta com a participação de 30 equipas provenientes de Portugal, Espanha, França, Holanda e Bélgica.

Citado no comunicado, Aníbal Soares, da organização, assinalou que o FIBAQ visa a “promoção da prática do balonismo em Portugal, reforço da aposta no impacto do festival nas localidades aderentes e o aumento do retorno mediático para todas as partes”.

“É uma honra regressar com este festival ao Alentejo, que já acontece há 27 anos, e levar a magia de voar a todos os que queiram ter uma experiência de voo”, acrescentou.

De acordo com os promotores, os interessados podem “viver a inesquecível experiência de voar” num balão de ar quente, devendo adquirir pulseiras solidárias, cujas receitas revertem a favor dos bombeiros voluntários das localidades que aderem ao evento.

O FIBAQ passa, no dia 07 de novembro, por Monforte, seguindo-se Fronteira (dia 08), Ponte de Sor (dias 09 e 10), Alter do Chão (dia 12) e a Fundação Abreu Callado, em Benavila, no concelho de Avis (dia 13).

Para dia 09 de novembro, às 19:45, em Ponte de Sor, está previsto o espetáculo noturno de luz, cor e som “Night Glow”, em que as “chamas dos queimadores dos balões de ar quente são libertadas ao ritmo da música”.

Já os voos de balão de ar quente vão realizar-se, quase sempre, duas vezes por dias, às 07:00 ou 07:30 e às 14:00 ou 14:30, sempre que as condições meteorológicas o permitirem.

Considerado como “um dos maiores e mais importantes festivais da Europa”, o FIBAQ conta com as parcerias das câmaras de Alter do Chão, Fronteira, Monforte e Ponte de Sor, da Fundação Abreu Calado, no concelho de Avis, e de várias empresas.

O festival teve a sua primeira edição em 1997 e serviu de base para a abertura, em 2012, da primeira escola do país para pilotos de balões de ar quente, em Fronteira.