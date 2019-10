A partida, que terminou com uma goleada por 14-0 do Irão ao Camboja, contou com a presença de 3.500 mulheres no estádio Azadi em Teerão, só possível depois de longas negociações entre a FIFA e o governo iraniano.

“Este é um passo muito positivo que a FIFA, e especialmente as raparigas e mulheres iranianas, esperavam há muito tempo. Foi notável ver a paixão, a alegria e o entusiasmo que mostraram e que nos encoraja a prosseguir o caminho que iniciámos. A história ensina-nos que o progresso se faz por etapas e este é só o começo de uma viagem”, comentou Infantino, através de um comunicado.

Este momento histórico, que ocorre quase 40 anos depois da última vez em que as mulheres no Irão puderam assistir a um jogo de futebol, levou Infantino a considerar que “agora, não é possível retroceder”.

“Vejo um futuro em que todas as meninas e as mulheres que quiserem assistir a jogos de futebol o possam fazer em liberdade e em segurança. Quero agradecer a todas as autoridades iranianas e à Federação, que se envolveram para conseguir levantar esta proibição”, acrescentou o presidente da FIFA.