O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já "expressou solidariedade para com as vítimas e as suas famílias após o hediondo ataque" e desejou ainda "a rápida recuperação de todos os feridos", confirmando também que enviou "uma mensagem de condolências e profundo pesar ao Presidente da República Checa, Petr Pavel".

Também a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, já reagiu numa nota no X (antigo Twitter), manifestando-se “chocada” com a “violência sem sentido” em Praga.

“Estou chocada com a violência sem sentido de um tiroteio que acabou com a vida de várias pessoas”, escreveu Ursula von der Leyen.

Na Europa também a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, não se esqueceu de prestar a sua homenagem às vítimas. "Estou profundamente horrorizado com o ataque à Universidade Charles, em Praga. É doloroso ver uma das universidades mais antigas da Europa como um cenário de terror. Os meus pensamentos estão com as famílias das vítimas e desejo aos feridos uma rápida recuperação. A Europa apoia a República Checa", referiu.

Em França, Emmanuel Macron também foi lesto a reconhecer o horror em Praga. "Forte emoção ao saber que a Universidade Charles, em Praga, foi alvo de um tiroteio mortal. Expresso a minha solidariedade às vítimas, aos feridos e aos seus entes queridos, bem como ao povo e às autoridades checas"."

Já em Itália, Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, condenou este ato. "Expresso as minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas do tiroteio em Praga e a minha proximidade aos feridos e ao Primeiro-Ministro Petr Fiala e a toda a população da República Checa. Reiteramos a nossa mais veemente condenação de todas as formas de violência, fanatismo e terrorismo. A Europa tem o dever de reagir e reforçar todos os instrumentos úteis para garantir a máxima segurança aos cidadãos", salientou.

Outro que revelou a sua solidariedade foi Viktor Orban, primeiro-ministro húngaro. "Fiquei profundamente chocado com o hediondo tiroteio que ocorreu hoje na Universidade Charles, em Praga. Os nossos pensamentos e orações estão com as famílias das vítimas!", escreveu no X.