O músico Ky-mani Marley, filho do lendário Bob Marley, vai gravar dois videoclipes em Cabo Verde, no âmbito da estratégia promocional do país no estrangeiro, segundo nota do Governo cabo-verdiano.

O músico está no país a partir de hoje e as gravações deverão incluir as localidades de Ribeira Grande de Santiago, Santa Cruz e Tarrafal, na ilha de Santiago. “A gravação dos videoclipes está enquadrada na estratégia de promoção e exportação de Cabo Verde e vem na sequência da mesma aposta que o Governo fez, com a gravação do filme ?Os dois irmãos’, adaptado do livro do mesmo nome do escritor cabo-verdiano, Germano Almeida, em Cabo Verde”, adiantou o Ministério da Cultura. A mesma fonte adianta que a gravação dos videoclipes de Ky-mani Marley “visa a promoção turística e cultural de Cabo Verde e do seu património material e imaterial através da produção de conteúdos audiovisuais”. O filme “Os Dois Irmãos” teve como diretor o português Francisco Manso, numa parceria entre a produtora TAKE 2000 e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, que comparticipou com cerca de 200 mil euros. O ministério não avançou se haverá alguma comparticipação na produção dos videoclipes de Ky-mani Marley. Partilhar