“O assunto está resolvido, está pacificado, as partes entenderam-se, o incidente que ocorreu entre eles há quatro anos foi um mal-entendido”, afirmou Nuno Cerejeira Namora, à saída do Tribunal São João Novo, no Porto.

O causídico frisou que “não há mais caso, mais processo, mais notícias”, sublinhando terem saído “daqui amigos”.

O acordo não implicou qualquer indemnização e só não foi resolvido “mais cedo” porque os envolvidos “moravam longe uns dos outros”, afiançou, acrescentando que “só hoje” se voltaram a encontrar.

“Acordo zero, não há dinheiro envolvido, não há nada, o que aconteceu foi um acordo de cavalheiros entre três homens que esclareceram o sucedido”, adiantou Nuno Cerejeira Namora.