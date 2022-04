Xavier Rodrigues, filho do presidente da Câmara de Alcobaça, Hermínio Rodrigues, morreu na noite de segunda-feira em Marina D’Or, Espanha, onde estava em viagem de finalistas com outros alunos do Agrupamento de Escolas de Cister, noticiou o Região de Leiria.

Esta manhã, o município de Alcobaça emitiu uma nota de pesar na página de Facebook, sem, no entanto, adiantar mais pormenores.

Segundo o jornal regional, as circunstâncias da morte estão ainda por apurar. Mas de acordo com a CNN Portugal, o jovem de 18 anos terá sentido-se mal por volta das 05h00, altura em que já se encontrava no quarto. Xavier terá sido assistido por meios de socorro no local e encaminhado para o hospital, onde acabaria por falecer. O mesmo meio diz que toda a situação terá decorrido devido a uma patologia já diagnosticada ao jovem.

Estamos atualmente no período de férias escolares relativas à Páscoa, momento em que muitos jovens se organizam para realizar as suas viagens de finalistas. Este ano, só em Marina d'Or estão seis mil estudantes.