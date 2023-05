Segundo o comunicado enviado às redações pelo movimento climático, a recusa dos estudantes em sair do gabinete deu-se depois de uma reunião em que desafiaram o diretor da Faculdade de Letras "a arranjar mais 300 pessoas comprometidas a fazer resistência civil no porto de Sines para 'parar o gás'", a 13 de maio.

De recordar que os estudantes estão "acampados dentro da Faculdade desde 26 de abril".

"Não podemos continuar a deixar que a sociedade, incluindo esta instituição, se desresponsabilize daquela que é a tarefa de todos: travar as alterações climáticas", referiu um dos porta-vozes do movimento climático, para justificar a ocupação do gabinete.

De acordo com a nota, "a polícia já foi chamada ao local e já está na FLUL".