“Temos de encontrar meios mais eficientes de garantir que os valores comuns são respeitados na UE. Temos de prosseguir conversações sobre medidas que permitam estabelecer uma ligação mais próxima entre o respeito pelos princípios do Estado de Direito e a receção de fundos europeus”, disse o primeiro-ministro finlandês, Anti Rinne, na apresentação do programa do semestre no parlamento finlandês.

No âmbito da segurança dos cidadãos, e segundo explicou à imprensa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Pekka Haavisto, a atenção da presidência vai centrar-se na luta contra as chamadas ameaças híbridas – ciberataques coordenados contra governos, instituições ou organizações.

A presidência finlandesa propõe-se envolver a sociedade civil no combate a campanhas de desinformação e notícias falsas (‘fake news’) e aumentar a cooperação entre os Estados-membros e a UE.

Em julho e em setembro, disse o ministro, os ministros do Interior e das Finanças da UE vão participar em reuniões em Helsínquia em que serão confrontados com simulações de ataques para melhor preparar a resposta a dar em situações semelhantes.

“Em momentos de crise, as autoridades militares e civis só podem fazer aquilo para que foram treinadas. Queremos que a União e os Estados-membros fortaleçam capacidades para prevenir e responder a ameaças híbridas”, explicou.

A Finlândia acolhe desde 2017 o Centro Europeu de Excelência para o Combate às Ameaças Híbridas, uma iniciativa conjunta UE-NATO de que fazem parte vários Estados-membros da União, mas não Portugal.

Em matéria orçamental, a Finlândia mantém a sua oposição a um orçamento reforçado da zona euro que, segundo Anti Rinne, deve ser “mais pequeno que maior” e estar integrado no Quadro Financeiro Plurianual (QPF) para 2012-2027.

A presidência propõe-se fechar o acordo sobre o QFP até ao fim do ano, tendo a ministra dos Assuntos Europeus, Tytti Tuppurainen, anunciado que “dentro de algumas semanas” iniciará “conversações bilaterais com todos os países”, para chegar “a um quadro negocial em outubro e a um acordo no fim do ano”.