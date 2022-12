McCormack bebeu o sakau de um só gole, como sinal de respeito, mas acabou por sentir-se indisposto, conta o The Guardian. "Olhei para o ministro Penny Wong e murmurei 'não estou bem'. Fiquei com os olhos trocados. Fiquei mesmo. Depois alguém me arranjou um balde e pronto", contou.

A bebida, feita a partir da raiz de kava, uma planta natural das ilhas do Oceano Pacífico, é usada para fins medicinais e tem propriedades narcóticas.

O antigo vice-primeiro-ministro já tinha experimentado este tipo de bebida noutros locais do Pacífico, mas nunca uma versão tão forte. Das outras vezes, sabia que beber de uma vez era sinal de respeito, mas neste caso a quantidade que bebeu devia ter sido partilhada entre várias pessoas ou bebida mais devagar.

Embora não seja alcoólico, o sakau — tal como outros kavas — é conhecido pelo seu efeito sedativo narcótico. Quando utilizado corretamente, pode diminuir a ansiedade, ao mesmo tempo que ajuda a entorpecer a dor.

O deputado australiano acabou por ser levado para o hospital local, onde recebeu tratamento para desidratação e descansou enquanto os efeitos da bebida desapareciam.

"Dormi durante 14 horas", disse McCormack. "Fui do hospital à casa do embaixador australiano e dormi durante cerca de sete horas e acordei com algumas mensagens de texto da Catherine [esposa] a perguntar se eu estava bem. Trocámos umas mensagens depois dormi durante mais seis ou sete horas".

"Não tenho dormido assim em toda a minha carreira parlamentar. Acho que não durmo assim desde que era adolescente", frisou.

Devido a este episódio, McCormack falhou a última etapa da viagem da delegação australiana ao Pacífico e permaneceu em Palikir, a capital dos Estados Federados da Micronésia a recuperar.