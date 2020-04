“A partir de quinta-feira não se pode viajar para além do município da nossa residência e nos outros dias só nos podemos deslocar para aquelas situações expressamente previstas no decreto do Governo da República, ou seja quando houver razão válida para nos deslocarmos”, afirmou Ireneu Barreto, em declarações à Lusa, a propósito da pandemia da covid-19.

Na Madeira, é costume muitas famílias reunirem-se em segundas residências de que são proprietárias noutros concelhos ou na ilha do Porto Santo para passarem a Páscoa.

“O que eu pedi às forças que estão no terreno é que sejam ainda mais rigorosas”, reforçou o juiz-conselheiro, assegurando que as autoridades “vão estar atentas”.

“E estou convencido de que essas pessoas, que têm essa segunda casa fora do seu domicílio habitual, estão conscientes de que neste momento todo o esforço que for feito para ficarmos em casa, para evitarmos contacto com outras pessoas, será bom para todos nós”, acrescentou.

Segundo o representante, existirão restrições nas eventuais ligações com o Porto Santo, ilha onde muitos madeirenses costumam passar a Páscoa, porque vão ser dadas instruções à “Polícia Marítima para proibir passageiros nas eventuais viagens que o navio Lobo Marinho possa fazer nessa altura, nos dois sentidos”, servindo estas ligações “apenas para transporte de carga”.

Também não será permitido “qualquer movimento” nas marinas do arquipélago nestes dias, exemplificou.

“Não é possível hoje ir de um concelho para outro, nunca para motivos de lazer ou usufruir de uma casa que possamos ter fora do município de residência”, disse, lembrando que “a PSP está no terreno” e “não vai autorizar essa viagem a não ser por razões de trabalho”.

Questionado sobre a eventual saída de alguns detidos do Estabelecimento Prisional do Funchal, o representante afirmou que as regras a aplicar são as determinadas pela República, antevendo apenas como “pequeno problema” o caso dos presos que não têm residência no arquipélago, podendo “haver dificuldade em os encaminhar”.