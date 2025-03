"A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT nas quais é pedido que se carregue em ‘links’ que são fornecidos", refere o alerta hoje publicado no Portal das Finanças.

Como em casos anteriores, o fisco avisa que se trata de mensagens falsas, que devem ser ignoradas, uma vez que o seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos ‘links’ sugeridos – o que nunca deve ser feito.

A AT partilha exemplos de meia dúzia destes ‘emails’ falsos, dois deles com configurações diferentes, a indicar o valor, prazo limite e ‘link’ para a 'regularização' de multas de trânsito, outros dois (igualmente com configurações distintas) a pedir dados bancários ou que se aceda a um 'formulário' para a "transferência" de reembolso, um sobre uma suposta 'divergência' e ainda outro sobre uma 'dívida' com ameaça de 'penhora', caso não seja paga.

Este é o segundo alerta de mensagens falsas divulgado pela AT desde o início deste ano.