"A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, referentes a um eventual reembolso, nas quais é pedido que se carregue num link", refere um alerta hoje publicado no Portal das Finanças.

Como habitualmente nestas situações, a AT avisa que estas mensagens "são falsas" e devem ser ignoradas uma vez que o seu único objetivo é convencer os destinatários a aceder a páginas maliciosas, carregando nos links sugeridos, o que nunca deve ser feito. A AT partilha o conteúdo de um destes emails em que o 'contribuinte' é informado de que "tem direito a um reembolso de impostos". "Para facilitar o processo de reembolso, convidamos você a seguir este link que o levará ao formulário web de reembolso", diz ainda a mensagens falsa – com o link a remeter para um 'formulário de reembolso'. Este mail fraudulento surge numa altura em que decorre o processamento de reembolso do IRS para muitos contribuintes, devendo ser de imediato apagado.