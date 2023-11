O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje as ilhas do grupo Ocidental dos Açores sob aviso amarelo a partir da próxima madrugada, devido às previsões de trovoada e de chuva, que poderá ser forte.

O aviso amarelo para as ilhas das Flores e Corvo, devido à possibilidade de "precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", vai vigorar entre as 03:00 locais (04:00 em Lisboa) de sábado e as 06:00 locais (07:00 em Lisboa) de domingo, indicou o IPMA. O IPMA emite aviso amarelo sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.