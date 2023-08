Mais de 200 bombeiros combatiam às 16:00 um fogo com duas frentes ativas em zona florestal, no concelho de Pombal, que começou pelas 14h13, no lugar de Ruge Água, na União de Freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze.

Pelas 18h35, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil indicava que estavam no local 166 operacionais e 50 veículos.