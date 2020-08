De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o incêndio em Vale da Perra, foi dado como dominado às 21:00 e “nunca houve” habitações em risco.

Às 21:45 ainda estavam no local 177 bombeiros de várias corporações do distrito, apoiados por 57 veículos, segundo a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O alerta para este incêndio foi dado às 15:27.

Na Sertã, o incêndio que deflagrou pelas 15:29 em zona de mato entrou em resolução cerca de três horas e meia mais tarde, às 18:58, informou o CDOS de Castelo Branco.

De acordo com a ANEPC, um incêndio encontra-se em resolução quando deixa de existir perigo de propagação para além do perímetro já atingido.

No local, perto da povoação de Marmeleiro, na zona sudeste do concelho da Sertã, mantêm-se 280 operacionais, apoiados por 82 viaturas e dois meios aéreos.

Pelas 19:30, segundo a página da ANEPC, estavam em curso no continente sete incêndios rurais (dois no distrito da Guarda e um em Braga, Viseu, Bragança, Setúbal e Santarém, respetivamente), envolvendo cerca de 500 operacionais, 150 viaturas e 11 meios aéreos.

[Notícia atualizada às 22:20]