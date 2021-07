Em conferência de imprensa no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, o comandante operacional Distrital de Faro da Proteção Civil, Richard Marques, disse que o incêndio se estende em duas frentes, uma a norte, no concelho de Monchique, menos preocupante porque não tem habitações em risco, e outra a sul, esta mais preocupante por haver vários aglomerados populacionais.

Combatem as chamas 317 operacionais, com 97 veículos e sete meios aéreos, de acordo com o balanço realizado pouco depois das 19:30.

Segundo o comandante, foram deslocadas 30 pessoas para Portimão, por medida de precaução, 12 delas de um lar não licenciado na localidade de Pereira, Mexilhoeira Grande, e as restantes de "duas a três habitações".

O incêndio, que deflagrou depois das 13:00, tem “uma dimensão significativa” que obrigou à dispersão de meios, acrescentou.

O vento, explicou, está a ser o maior desafio no combate ao fogo.