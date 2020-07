A Real Força Aérea do Reino Unido (RAF) alterou o nome de um labrador preto, na lápide que homenageia o cão dos Dambuster. O animal chamava-se “Nigger”, uma palavra carregada com um peso discriminatório para as comunidades negras, sendo considerada insultuosa.

O 617.º Esquadrão foi responsável pelo ataque às barragens alemãs em 1943, e o nome do cão foi usado como código para o sucesso no rompimento das barragens. Nos filmes feitos sobre este evento, o nome do cão foi mudado para “Trigger” (Gatilho), ou simplesmente cortado.

Citada pelo britânico ‘Guardian’, uma fonte da RAF disse que a lápide ficará guardada numa localização segura, enquanto são pensados os próximos passos. Segundo o jornal, a força aérea está a rever os seus ativos históricos, podendo mais mudanças vir a ser feitas.

“Sem dúvidas de que estamos quer mais sensíveis, quer mais sensatos hoje no que toca à delicadeza das terminologias racistas e depreciativas que foram usadas com uma triste informalidade no passado”, afirma o antigo ministro conservador Edward Leigh.

“É perfeitamente perceptível que este é um assunto difícil para o qual não há soluções simples ou fáceis. Tenho, no entanto, muito medo da nossa capacidade hoje de apagar ou reescrever a história”, continua. “O passado deve ser explicado, devemos ensinar sobre ele e aprender com ele — não reescrevê-lo. O cão do comandante Gibson era muito amado pelos Dambusters e foi morto enquanto estava num raid, arriscando a sua vida para defender o nosso país”, acrescenta.