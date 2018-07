O militar, um primeiro-sargento, de 34 anos, é suspeito de ter atropelado, na passada sexta-feira, com o veículo ligeiro de passageiros que conduzia, após ter saído da Base Aérea n.º 11, um homem, de 52 anos, que seguia de bicicleta, na estrada militar que liga a unidade da FAP ao Itinerário Principal (IP) 2, perto de Beja, disse à Lusa o oficial de relações públicas do Comando Territorial de Beja da GNR, capitão Daniel Ferreira.

Segundo o capitão, por se tratar de um acidente com uma vítima mortal, também foi feita uma recolha de urina do militar destinada a exames toxicológicos para verificar a eventual existência de substâncias psicotrópicas no seu organismo.

O militar foi depois libertado pela GNR, sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência (TIR) e notificado para comparecer hoje no Tribunal de Beja para primeiro interrogatório judicial.

No entanto, o interrogatório judicial não se realizou hoje devido à greve de três dias dos oficiais de justiça e funcionários judiciais, que começou na passada sexta-feira e termina na terça-feira, indicou o mesmo oficial da GNR.

O Tribunal de Beja limitou-se a validar a medida de coação de TIR que tinha sido determinada pela GNR e vai notificar o militar para comparecer novamente no tribunal para ser sujeito a primeiro interrogatório judicial, disse o capitão.

Segundo o tenente-coronel Manuel da Costa, da FAP, o inquérito de averiguações da FAP vai decorrer em paralelo com o processo judicial relativo ao caso e, de acordo com o averiguado e também com o provado e decidido em tribunal, "poderá dar origem ou não a um processo disciplinar" ao militar.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 18:55 de sexta-feira e foram mobilizados para o local dois operacionais e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e a GNR.

De acordo com a fonte do CDOS, o óbito da vítima foi declarado no local do acidente pelo médico da VMER e o corpo depois transportado para Gabinete Médico-Legal e Forense do Baixo Alentejo, situado no hospital de Beja, para ser autopsiado.