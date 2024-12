"Uma aeronave da Força Aérea realizou, no dia 15 de dezembro, uma missão de rotina de monitorização naval na Zona Económica Exclusiva Continental, com o objetivo de assegurar a integridade e proteção do espaço marítimo sob jurisdição nacional", é referido em comunicado enviado às redações.

A Força Aérea identificou "o navio ADMIRAL GORSHKOV, da Federação Russa, um moderno navio multifuncional equipado com mísseis guiados, projetado para missões em áreas marítimas e oceânicas distantes".

"Esta missão reforçou a vigilância do espaço estratégico de interesse nacional, garantindo uma presença ativa e atenta às movimentações na região, contribuindo para a segurança e proteção das águas sob responsabilidade portuguesa", é explicado.

Segundo a FAP, "no decorrer de 2024, esta foi a 24.ª missão de monitorização de navios não pertencentes à NATO. Até à data, foram identificados e monitorizados 36 navios russos e dois chineses".