A operar a partir da Base Aérea N.° 6, no Montijo, os cinco elementos da tripulação da Esquadra 751 - "Pumas" descolaram para a primeira missão pelas 10h40 com destino a uma embarcação que se encontrava em alto mar, a uma distância de 222 km noroeste, refere a força militar em comunicado.

A bordo, um tripulante enfrentava uma situação clínica que obrigou o resgate através do helicóptero da Força Aérea, permitindo assim que fosse conduzido em emergência para o Aeródromo de Trânsito N.º 1 (AT1), na Portela, de onde foi posteriormente encaminhado para uma unidade hospitalar.

Depois de duas horas de missão, a mesma tripulação voltava a descolar pelas 14h00 para uma nova missão de resgate, desta vez de um passageiro que se encontrava num navio cruzeiro a navegar 277 km sudoeste do Montijo. Depois do desembarque do segundo doente também no AT1, o helicóptero EH-101 Merlin estava de regresso a casa pelas 17h30, acrescentam.

Veja aqui o vídeo:

Recordes-se que com uma área de responsabilidade de busca e salvamento de 5.816.562 km² – mais de metade do território europeu –, a Força Aérea mantém alertas permanentes no Continente, Açores e Madeira, sendo responsável pela segunda maior área do Atlântico Norte.

No último dia 11 de fevereiro celebraram-se 20 anos desde a chegada do helicóptero EH-101 Merlin à Força Aérea, um meio aéreo fundamental no salvamento de inúmeras vidas em situações nas quais mais nenhum outro meio consegue alcançar, refere a força militar.