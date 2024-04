"Para a missão de resgate foi acionado um helicóptero EH-101 Merlin da Esquadra 751 - 'Pumas', sediada na Base Aérea N.º 6, no Montijo. A tripulação percorreu uma distância de cerca de 290 quilómetros até ao local do resgate, com o navio em alto-mar", pode ler-se em comunicado enviado às redações.

"Após ter sido recuperado em segurança, o idoso foi transportado para o Aeroporto de Faro, de onde seguiu para uma unidade hospitalar local", diz ainda a Força Aérea.

O helicóptero EH-101 Merlin "realizou um total de 03h50 de voo, tendo seguido a bordo um médico civil devido à situação clínica crítica". Segundo a FAP "num espaço de quatro dias, este foi o segundo resgate realizado" por esta aeronave.