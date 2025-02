Segundo o banco central, para esta subida contribuiu sobretudo o crédito concedido a pessoas com menos de 35 anos, que representou 47% do montante de novos contratos para habitação própria permanente entre agosto e dezembro do ano passado.

No verão passado, entrou em vigor a legislação que isentou de IMT e imposto de selo a compra de primeira habitação por pessoas até 35 anos.

A taxa de juro média das novas operações de crédito à habitação passou de 4,19% em dezembro de 2023 para 3,20% em dezembro último. Em dezembro, o juro médio do crédito à habitação reduziu-se pelo 14.º mês consecutivo.

As novas operações de créditos à habitação incluem os contratos totalmente novos e os contratos renegociados.

As renegociações de crédito à habitação (que representaram 29% dos novos créditos à habitação em 2024) reduziram-se de 11,4 mil milhões de euros em 2023 para 7,3 mil milhões de euros em 2024.