"Há um aprofundamento do conceito das boas práticas ambientais e da boa gestão energética no sentido de afirmar que isso hoje em dia faz parte da soberania que as Forças Armadas promovem e protegem", disse João Gomes Cravinho.

O ministro da Defesa falava em Constância, Santarém, onde entregou, em conjunto com o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, o 25.º prémio da Defesa Nacional e Ambiente à Brigada Mecanizada do Exército (BrigMec), no Campo Militar de Santa Margarida, pelo sistema de gestão ambiental desenvolvido por esta unidade militar.

O Campo Militar de Santa Margarida tem 67 hectares de áreas, dos quais 64 são terrenos florestais. Nas suas várias unidades trabalham diariamente cerca de 900 pessoas, entre militares e civis. O projeto vencedor, com a designação `BrigMec 3G´, consiste num sistema integrado de gestão ambiental, energético e agroflorestal.

Entre as valências que integram o sistema, os dois governantes visitaram hoje as placas de lavagem de carros de combate, a separação de hidrocarbonetos de águas residuais, compostagem e reaproveitamento de aparas (pellets de madeira), o trabalho do rebanho de cabras sapadoras e um sistema de iluminação LED.

Foi precisamente a "abordagem de conjunto - ambiental, energética e de economia circular - e a preocupação de juntar as várias dimensões", que o ministro da Defesa Nacional destacou, numa opinião partilhada pelo ministro do Ambiente.