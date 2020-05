No momento em que foi interrompido o envio de tropas norte-americanas, no início de março, mais de 90% dos equipamentos previstos para a “Defender-Europe 20″ já tinham sido colocados a bordo de aviões ou de barcos com destino à Europa.

No total, 6.000 soldados e 3.000 peças de equipamentos militares chegaram à Europa e 9.000 veículos foram posicionados em zonas de treino na Alemanha.

“Globalmente, e apesar dos ajustamentos no exercício devido à covid-19, foram alcançados numerosos objetivos estratégicos [do exercício]”, concluíram as Forças Armadas dos Estados Unidos.

No decurso dos próximos meses estão programadas outras operações para utilizar os recursos mobilizados para a “Defender-Europe 20″, que inicialmente previa o envio para a Europa de 20.000 soldados norte-americanos e uma movimentação militar da Ucrânia até aos Estados do Báltico, um desafio logístico e uma mobilização de recursos excecionais num reflexo do novo cenário estratégico motivado pela anexação da península da Crimeia pela Rússia em 2014.