No texto, o ministro da Defesa lembra que as “dinâmicas subjacentes à redução de efetivos nesta década são complexas e multifacetadas”, destacando ser importante existir a “prazo, um melhor conhecimento por parte da sociedade portuguesa daquilo que são as Forças Armadas”.

“Não há soluções prontas para questões sociais profissionais complexas. Aquilo que hoje sabemos permite toda a confiança no futuro das nossas Forças Armadas. Há muito trabalho em curso, e muito trabalho pela frente na prossecução dos objetivos e na realização das medidas, mas é com serenidade e determinação e coesão que devemos avançar. Este é o momento de pôr mãos à obra”, escreve o ministro.

Este artigo do ministro surge dias depois de uma entrevista do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, à Rádio Renascença e ao Público, na qual disse que a situação nas Forças Armadas “é insustentável” devido à falta de efetivos.

No entendimento de João Gomes Cravinho, “o debate público quanto ao número de militares que hoje servem nas Forças Armadas é uma excelente oportunidade para dar a conhecer as soluções que estão a ser desenvolvidas”.