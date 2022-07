“Naturalmente, não vou poder referir-me a esse caso, até porque não conheço, está em segredo de justiça. Só posso ver com muito bons olhos todas as investigações que tendam a esclarecer o que houver a esclarecer e a investigar o que houver a investigar por parte das autoridades competentes”, disse Helena Carreiras à margem de uma visita ao Complexo Social Nossa Senhora da Paz, da Liga dos Combatentes, no Porto.

Na sua edição de hoje, o Correio da Manhã (CM) avança que a “Polícia Judiciária Militar está a investigar um esquema de desvios de géneros alimentares — e muito provavelmente combustíveis — de unidades da Marinha”.

Na notícia, o CM refere que a Polícia Judiciária Militar confirmou ontem [quinta-feira] “a existência do cumprimento de diversos mandados de busca em diferentes espaços, no âmbito de processo-crime tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público de Almada, o qual se encontra sujeito ao regime do segredo de justiça”.