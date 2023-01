Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) informou que no ano passado, com militares e meios da Marinha, Exército e Força Aérea, “sob comando operacional do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Portugal esteve presente em 29 missões em países do continente africano, americano, asiático e europeu, nas quais foram empenhados 2.427 militares, 89 viaturas táticas, nove navios e oito aeronaves”.

No âmbito da NATO, lê-se, participaram 1.171 militares “em 11 missões na Lituânia, na Islândia, na Roménia e no Iraque, assim como no Mar Mediterrâneo, no Mar Báltico, no Mar Negro e no Atlântico”.

“Em operações internacionais de apoio à paz da ONU [Organização das Nações Unidas], Portugal esteve presente em três missões, nas quais foram empenhados 605 militares na Colômbia, no Mali e na República Centro-Africana”, é acrescentado.

Já no âmbito da União Europeia (UE), estiveram envolvidos 385 militares em seis missões na Somália, Mali, República Centro-Africana e Moçambique, bem como no Mar Mediterrâneo e no Oceano Índico.

“Em missões de âmbito bilateral e multilateral, estiveram empenhados 266 militares na Roménia, Guiné-Bissau, Jordânia, República Centro-Africana, Mali, Golfo da Guiné e São Tomé e Príncipe, num total de nove missões”, completam.

O EMGFA escreve ainda que atualmente Portugal tem em missão 627 militares “em 12 teatros de operações, nomeadamente, na Roménia, em Itália, na Jordânia, no Mali, em São Tomé e Príncipe, na República Centro-Africana, na Somália, em Moçambique, na Colômbia, no Mediterrâneo, no Mar do Norte e no Oceano Índico”.