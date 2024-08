Os números são avançados pelo Jornal de Notícias (JN) que diz existirem atualmente quase 5 mil lugares disponíveis à espera de candidatos nas fileiras do Exército, da Marinha e Força Aérea.

Arquiteto, atirador ou operador de equipamento pesado de engenharia: só o Exército tem abertos três concursos de admissão para a prestação de serviço militar com 3115 vagas, dos 18 aos 30 anos. Porém, durante o ano passado e nos primeiros seis meses do ano, foram 6330. Destas, apenas foram admitidos 2465 candidatos, sendo que cerca de 30% não reuniram as condições médicas, físicas ou psicológicas nas provas de seleção.

O mesmo cenário acontece na Força Aérea que tem 724 vagas e em 2023 e na primeira metade de 2024, abriu 1625 e recebeu 3376 candidaturas. Só preencheu 647, diz o JN. Na Marinha, atualmente com 884, abriu 516 no ano passado e admitiu 665 novos militares (compareceram 1053 candidatos nas provas e reprovaram 328), sendo nas provas psicológicas e médicas que a maioria é considerada inapta.

Neste momento existem 22.915 efetivos nas Forças Armadas. Em 10 anos, houve uma redução de 8521 militares.

Como concorrer ao exército?