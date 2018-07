Segundo um comunicado do Estado Maior General das Forças Armadas (EMGFA), a ação destes militares decorre entre as 08:00 de quarta-feira e as 20:00 de dia domingo, com especial incidência nos distritos de Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarém e Setúbal.

“Este reforço surge no seguimento do pedido de apoio da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) às Forças Armadas, tendo como objetivo o incremento das ações de patrulhamento dissuasor no período referido (entre 01 e 5 de agosto), podendo estas ações ser prolongadas no tempo caso a previsão meteorológica assim o justifique”, refere a nota.

A operacionalização destas ações de patrulhamento será efetuada junto dos comandos distritais da ANPC respetivos, em consonância com o restante dispositivo de vigilância presente nestes locais e coordenado com o oficial de ligação das Forças Armadas nesse distrito, em articulação com a GNR.

Atualmente, já se encontram em missão 211 militares por dia, em 61 missões de apoio à ANPC, ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e autoridades municipais.

“O apoio das FA (…) traduz-se em seis apoios com equipamentos pesados de engenharia do Exército nos distritos de Aveiro, Leiria, Portalegre, Lisboa, Setúbal e Faro e 44 missões de patrulha da Marinha e do Exército, em apoio ao ICNF no âmbito do Protocolo FAUNOS”, indica o EMGFA.

Este protocolo visa contribuir para o reforço da vigilância e sensibilização das populações em matas nacionais e perímetros florestais, durante o período crítico de incêndios florestais, nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Braga, Viseu, Guarda, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.