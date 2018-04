"A bandeira do Estado [sírio] erguida sobre um edifício na cidade de Douma anunciou o controlo sobre esse local e, portanto, sobre toda a parte leste de Ghouta", afirmou o general Yuri Yevtushenko, citado pela Reuters.

Ontem, o general russo Viktor Poznikhir já avançava que a situação em Ghouta Oriental, último grande bastião rebelde na Síria, estava "completamente estabilizada".

“A situação está completamente estabilizada. As forças armadas russas estão a concluir a sua operação humanitária maciça conjuntamente com as forças governamentais sírias” na região, disse o general do Estado-Maior russo numa conferência de imprensa.

“Uma unidade da polícia militar russa vai ser destacada a partir de amanhã [quinta-feira] para garantir a segurança, manter a ordem e organizar a assistência aos habitantes de Douma”, disse, informação hoje confirmada pela agência de informação russa RIA.

O anúncio do controlo sobre Ghouta Oriental acontece no mesmo dia que a primeira-ministra britânica, Theresa May, se vai encontrar com os seus ministros para uma reunião de emergência, para discutir a resposta do Reino Unido ao alegado uso de armas químicas na Síria.

Segundo a imprensa britânica, Theresa May irá procurar junto deste gabinete aprovação para que o Reino Unido se junte à força tripartida, liderada pelos Estados e que conta com o apoio da França, contra o regime de Bashar al-Assad.