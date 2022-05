A explosão foi confirmada pela agência Reuters, que confirmou junto de uma testemunha chamas e fumo a sair do edifício.

A mesma informação foi adiantada pela Associated Press, que cita os media estatais de Cuba. Não se sabe, para já, o que causou a explosão, mas a conta oficial de Twitter da Presidência de Cuba afirma que os relatórios preliminares apontam para uma possível fuga de gás.

A mesma conta já fez um primeiro balanço, apontando para oito mortos, 30 pessoas hospitalizadas com ferimentos e 13 desaparecidas. De resto, tanto o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, como o seu primeiro-ministro, Manuel Marrero Cruz, deslocaram-se ao local.

Um meio de comunicação cubano já tinha noticiado que as clínicas mais próximas estavam a receber feridos e que várias ambulâncias tinham sido chamadas.

Os primeiros quatro andares ficaram praticamente destruídos e cercados por montanhas de escombros e pedaços de vidro.

Instalado num edifício de arquitetura neoclássica datado de 1880, o hotel opera desde 1933 nesta zona histórica de Havana, na famosa avenida Prado. De cinco estrelas, tem 96 quartos, dois bares, dois restaurantes e uma piscina na cobertura, segundo o seu ‘site’ oficial.

As autoridades já se encontram no local, tendo feito um cordão no perímetro do hotel, havendo também em cena equipas de socorro. Uma escola nas imediações foi afectada pela explosão e também foi isolada.