A forte explosão que ocorreu na noite de quinta-feira num reservatório de produtos químicos perto do aeroporto do Cairo, no Egito, causou pelo menos 12 feridos, afirmou Tamer al-Rifai, porta-voz do exército.

A explosão foi violenta e ouvida pelos residentes que vivem num bairro próximo do aeroporto, situado a norte da capital egípcia, ainda segundo esta fonte. Segundo fontes citadas pela agência France Press, os 12 feridos foram “transportados para o hospital”, não sendo revelada a gravidade dos ferimentos. Tamer al-Rifai explicou, na sua conta da rede social Twitter, que foi "o aumento do calor" que causou a explosão. A explosão ocorreu num reservatório de uma empresa especializada em "indústrias químicas", a Heliopolis for Chemical Industries, localizada numa área controlada pelo exército. Na zona foi criado um perímetro de segurança com forte presença policial. Vários veículos de emergência e dos bombeiros foram enviados para o local para extinguir as chamas e prestar auxílio aos feridos. O ministro da Aviação Civil, Yunes al-Masri, já negou que a explosão tenha ocorrido dentro do perímetro do aeroporto e garantiu que o movimento aéreo “continua de maneira natural e organizada”. [Artigo atualizado às 00h24]