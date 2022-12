As fortes tempestades de neve no Japão começaram a 17 de dezembro e, desde então, algumas regiões do norte e leste do país registaram acumulações de neve três vezes superiores à sua média anual.

Hoje, em cidades como Engaru, em Hokkaido, Oguni, na província de Yamagata, e Gujo, na província de Gifu, registaram-se camadas de neve que variaram entre 96 centímetros a 1,20 metros.

Como resultado, as autoridades aconselharam as pessoas a permanecerem dentro de casa e a evitarem usar os seus carros, embora o tráfego tenha sido fechado em algumas áreas, devido ao mau estado das estradas, muitas das quais estão congeladas, relata a emissora pública NHK.

Os serviços meteorológicos acreditam que a forte queda de neve atingiu agora o seu pico, pelo que apenas se espera uma queda de neve intermitente nos próximos dias nas zonas montanhosas, onde ainda existe, no entanto, o perigo de possíveis avalanches em áreas com elevada acumulação de neve.