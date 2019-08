Segundo o The Guardian, esta é a quinta espécie de pinguim antigo a ser descoberta a partir de fósseis encontrados perto de Waipara e é o segundo fóssil do pinguim gigante do Paleoceno encontrado na mesma área, disse Vanesa de Pietri, investigadora do Museu de Canterbury. "Isso reforça a nossa teoria de que os pinguins eram grandes no começo da sua evolução", explicou.

A Nova Zelândia é conhecida por ter sido pouso de animais gigantes, já desaparecidos ao fim de séculos, como a moa (Dinornis), o maior pássaro sem capacidade de voar que já existiu (3,60 metros de altura e 200 kgs de peso) mas que ficou extinto no final do século XVIII, ou a águia de Haast, com cerca de três metros de largura.

Esta descoberta sucede-se a uma outra igualmente surpreendente, já que o Museu de Canterbury anunciou na semana passada terem sido encontrados na Nova Zelândia restos de um papagaio gigante que tinha quase um metro de altura, pesava até 7 quilos e viveu há 19 milhões de anos.