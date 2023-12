Segundo o The Guardian, a fotografia foi tirada pouco depois da meia-noite da última sexta-feira antes do Natal, também conhecida como "Black Eye Friday" devido à folia alcoólica.

A imagem mostra três polícias com casacos de alta visibilidade sentados em cima de um homem à porta de um restaurante de Swansea, um deles a falar para o rádio enquanto os outros dois tentam algemar o suspeito.

À frente deles, deitado casualmente no chão, com um cigarro numa mão e o telemóvel na outra, está um jovem a tirar uma selfie. Atrás, uma jovem loira com a língua de fora, fazendo o sinal de "v" com os dedos. Ao seu lado, a olhar diretamente para a objetiva, está a única figura sóbria sem uniforme, que segura o capacete de um dos polícias. Há ainda duas jovens louras ao fundo, que parecem conversar sem prestar atenção ao sucedido, e um homem a assistir à cena de mãos nos bolsos.

Por todos os pormenores, a fotografia está a ser comparada a "uma pintura renascentista embriagada". Um admirador da imagem, da autoria de Dimitris Legakis, achou que merecia um lugar ao lado da Mona Lisa e da Vénus de Milo: "Wind Street. Swansea. Ponham-na no Louvre".

Uma segunda fotografia da série - que mostra o sujeito das selfies de pé, aparentemente a discutir com a polícia, enquanto outros sorriam à sua volta — foi comparada ao quadro de 1817 "A jangada da Medusa", do artista romântico francês Théodore Géricault.

O jornal britânico diz que ambas as fotografias recordam a agora famosa imagem tirada por Joel Goodman em Manchester, no dia de Ano Novo de 2015, que mostrava um homem deitado na rua a pegar na sua cerveja, como Adão a esticar o braço para Deus na pintura da Capela Sistina de Miguel Ângelo, enquanto o caos se desenrolava à sua volta.

Legakis disse sentir-se lisonjeado por ser comparado tanto a Goodman como a um dos melhores artistas franceses do início do século XIX. "Para fazer uma pintura é preciso muito esforço e habilidade. O que eu fiz é algo que não se pode reproduzir. Ambos são únicos à sua maneira. Se o que captei se assemelha a uma pintura renascentista ou romântica, sinto-me extremamente lisonjeado", afirmou.