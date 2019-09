O artigo do projeto de lei sobre bioética que permite o alargamento da PMA a todas as mulheres está a ser debatido no parlamento francês desde quarta-feira, tendo sido hoje aprovado com 55 votos a favor, 17 contra e três abstenções.

Considerada a primeira reforma social do Presidente Emmanuel Macron, o alargamento universal da PMA permite a qualquer mulher ter um filho através de técnicas médicas - seja inseminação artificial, fecundação ‘in vitro’ ou outra – pagas pelo serviço público de saúde francês.

O projeto de lei será agora alvo de quase três semanas de debate na especialidade, devendo incorporar mais de 2.500 emendas antes de uma votação final, em 15 de outubro.

O documento sobre bioética aborda ainda outras questões sensíveis, como alterações às regras sobre conhecimento da origem das crianças em caso de adoção, sobre preservação de ovócitos e sobre investigação sobre células-tronco embrionárias (as que dão início a todos os tecidos).

Os deputados receberam liberdade de voto para este projeto, já que a divisão de opiniões não existe só “entre grupos [parlamentares], mas também individualmente”, afirmou a ministra da Saúde de França, Agnès Buzyn.