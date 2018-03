A jovem de 18 anos está classificada com o “ficheiro S” (de Segurança do Estado), disse à AFP uma fonte próxima do inquérito judicial, e foi seguida pelos serviços secretos.

Redouane Ladkim, abatido pelas forças da ordem após ataques mortais em Carcassone e Trébes, no sudoeste de França, foi igualmente classificado com a ficha “S” e seguido desde 2014 pelos serviços secretos.

No entanto, nenhum “sinal anterior” podia pressagiar “a passagem a um ato terrorista" como o que foi praticado, segundo o procurador da República de Paris, François Molins.

A companheira do francês de origem marroquina, de 25 anos, foi interpelada na sexta-feira à noite de um amigo do assassino, de 17 anos, foi detido no sábado à noite. As detenções foram prolongadas.