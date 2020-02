Escreve o Le Figaro que a morte foi confirmada pela ministra da Saúde, Agnès Buzyn, este sábado, 15 de fevereiro.

Esta morte é “a primeira fora da Ásia e a primeira na Europa”, sublinhou a ministra durante uma conferência de imprensa.

Trata-se de um turista chinês, de 80 anos.

O homem, originário da província de Hubei - a mais afetadoa na China -, chegou a França em 16 de janeiro e foi internado no Hospital Bichat, na capital francesa, em 25 de janeiro, juntamente com a filha.

As duas pessoas foram submetidas a "medidas rigorosas de isolamento", disse a ministra.

A saúde da filha do paciente que agora faleceu "não inspira maiores preocupações", devendo sair do hospital em breve.

Até agora apenas três mortes tinham sido registadas fora da China continental, sendo elas no Japão, Hong Kong e Filipinas.

No total, França já registou 11 casos de infeção por coronavírus.

A China anunciou hoje a morte de 143 pessoas nas últimas 24 horas no país devido ao coronavirus Codiv-19, elevando para 1.523 o número de vítimas mortais da epidemia na China continental.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, o número de infetados no interior da China (que exclui Macau e Hong Kong) cresceu 2.641, para 66.492.

No mesmo período em análise, 1.373 pessoas receberam alta hospitalar.

A prevenção e o controlo do surto do novo coranavírus encontram-se, neste momento, na fase mais crucial, especialmente na província chinesa de Hubei, epicentro da epidemia, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China.

Em Portugal, na sexta-feira, 14 de fevereiro, a Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou que as análises laboratoriais aos cidadãos repatriados, que estão em isolamento no Hospital Pulido Valente, tiveram resultados negativos.