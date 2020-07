A posição foi transmitida pelo chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drien, de visita ao Líbano, que adiantou que essas reformas “são aguardadas há muito tempo”, pelo que se torna “urgente” que o Governo libanês as concretize “rapidamente”.

“É isto que venho transmitir às autoridades libanesas”, resumiu Le Drien aos jornalistas, no final de um encontro com o homólogo do Líbano, Nassif Hitti.

A visita de Le Drien ao Líbano ocorre num “contexto explosivo”, refere a agência noticiosa France Presse (AFP), já que o país está a vivenciar uma depreciação inédita da moeda local, uma alta nos preços, despedimentos em grande escala e restrições bancárias aos levantamentos e às transferências de dinheiro para o estrangeiro.

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês foi também recebido pelo chefe de Estado libanês, Michel Aoun, no Palácio Presidencial de Babada, a leste de Beirute, após o que se reuniu com o primeiro-ministro Hassan Diab e com o Presidente do Parlamento, Nabih Berri.