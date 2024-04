A Rússia convocou hoje ao Ministério dos Negócios Estrangeiros o embaixador francês em Moscovo, Pierre Levy, a quem transmitiu que a França está a minar “qualquer possibilidade de diálogo” com Moscovo.

O chefe da missão diplomática francesa foi informado de que “são inaceitáveis” as recentes declarações do ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Stéphane Séjourné, segundo o qual Paris não está interessada em falar com autoridades russas porque as declarações que divulgam contêm informações falsas.

A polémica surgiu na semana passada devido a declarações do ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, que, depois de falar por telefone na segunda-feira com o seu homólogo russo, Serguei Shoigu, pediu a Moscovo para deixar de efabular sobre a autoria do ataque terrorista em Moscovo, reivindicado pelo Estado Islâmico (EI), mas que Moscovo procura ligar à Ucrânia.

“Lecornu limitou-se a recordar os factos da conversa e da tentativa de manipulação das autoridades russas após o telefonema entre os ministros da Defesa”, acrescentaram fontes diplomáticas em Paris.