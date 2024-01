“Estamos de pleno acordo” em dizer “que devemos apoiar os ucranianos durante o tempo que for necessário”, disse Stéphane Séjourné à imprensa durante uma visita a Berlim, em que a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, corroborou as palavras do homólogo francês.

“O que significa que devemos organizar a nível europeu elementos de iniciativas que sejam coordenadas na defesa dos nossos valores e dos nossos interesses”, acrescentou o ministro, que se deslocou a Kiev na véspera, sem avançar pormenores.

Por seu lado, Baerbock, garantiu que Berlim vai permanecer ao lado da Ucrânia “até que a Rússia se retire” do território ucraniano.

“[O Presidente russo, Vladimir] Putin não vai parar. Não quer parar [a guerra]”, disse a chefe da diplomacia alemã.

A posição dos dois ministros surge num momento em que Kiev está preocupada por ver os seus aliados europeus e norte-americanos cada vez mais hesitantes em conceder-lhe mais ajuda para combater a invasão russa.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tentou nas últimas semanas mobilizar os seus aliados nesse sentido.

“Às vezes, as hesitações dos nossos parceiros em relação à ajuda financeira e militar à Ucrânia apenas aumentam a coragem e a força da Rússia”, disse Zelensky na passada quarta-feira em Vílnius, capital da Lituânia.