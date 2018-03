O ministro do Interior francês tem sido alvo de fortes críticas por parte da direita e da extrema-direita francesas, que têm classificado como ineficiente a estratégia de Paris para lutar contra o extremismo e reivindicado mais expulsões de estrangeiros radicalizados.

As críticas intensificaram-se após os ataques ‘jihadistas’ ocorridos no passado dia 23 de março no sul de França, que fizeram quatro mortos.

Numa entrevista ao jornal francês Ouest-France, Gérard Collomb respondeu às críticas, frisando que as autoridades francesas estão empenhadas e que as 20 expulsões verificadas no ano passado são um “número inédito”.

O ministro não deu pormenores sobre a nacionalidade dos estrangeiros expulsos do território francês.

Na mesma entrevista, o ministro salientou igualmente que os recentes ataques em Trèbes e em Carcassonne, no sul de França, eram “difíceis de prever".