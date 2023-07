Segundo o jornal francês LeParisien, Guy Lefrand, autarca de Evreux, comuna francesa na região da Normandia, pediu a EmmanuelMacron que chame o exército.

"Vive-se um caos todas as noites", escreve o autarca em carta enviada a Emmanuel Macron que considere ter "nas mãos as competências soberanas que lhe permitem acabar com esta desordem republicana”. Em concreto, as medidas que sugere são a intervenção da polícia e do exército, considerando que se não acontecerem, os habitantes podem eles próprios pegar em armas para se defender.

Em Marselha, Benoît Payan, autarca da cidade, recebeu luz verde para reforço policial, mas mostra-se igualmente preocupado com a noite que se avizinha. “Teremos de sair por cima desta situação de forma a que a harmonia regresse ao país”, afirmou em declarações à BFM TV.

Em Marselha, os transportes vão parar às 18h00 para reduzir a mobilidade dos habitantes e evitar concentrações.

A autarquia pediu aos comerciantes que fechem as lojas mais cedo, mas não decretou recolher obrigatório, situação já em vigor noutras cidades.